Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Räuberischer Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 25.09.2021 wurden um ca. 13:20 Uhr zwei männliche Kunden des EDEKA-Marktes in der Saarlandstraße nach Passieren des Kassenbereichs von einer Mitarbeiterin angesprochen, da die 37-jährige Frau offensichtlich einen Diebstahl, begangen durch die beiden, beobachtet hatte. Als beide Täter, ein 23-jähriger und ein 22-jähriger Mann flüchten wollten, hielt die Frau den 22-jährigen an der Schulter fest. Dieser riss sich jedoch los, wodurch die Frau stürzte und sich dabei am Kopf und der Hüfte leicht verletzte. Der 23-jährige Mann konnte im Rahmen der Fahndung in der Nähe festgenommen werden. Dem 22-jährigen gelang zwar die Flucht, seine Personalien konnten im Nachhinein jedoch ermittelt werden. Entwendet wurden zwei Flaschen Herren-Parfum, deren Wert noch nicht beziffert wurde. |PIZW

