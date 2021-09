Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am 25.09.2021 wollte ein 81-jähriger Mann um ca. 13:00 Uhr mit seinem Ford vom Parkplatz des Hilgardcenters nach rechts in die Saarlandstraße in Richtung Landauer Straße abbiegen und ordnete sich dazu noch auf dem Parkplatzgelände auf dem Rechtsabbiegerstreifen ein. Die 76-järige Nutzerin eines Toyota wollte an der gleichen Parkplatzausfahrt nach links in die Saarlandstraße in Richtung Hofenfelsstraße abbiegen, holte aber zuvor, um sich auf dem Linksabbiegerstreifen einzuordnen zu weit nach rechts aus und kollidierte dabei seitlich mit dem Ford. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. |PIZW

