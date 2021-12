Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (05.12.2021) in ein Geschäft an der Wallensteinstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen 20.30 Uhr und 08.00 Uhr die Schaufensterscheibe des Ladens mit einem Absperrpfosten ein und durchsuchten den Kassenbereich. Ob die Täter etwas gestohlen haben, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell