POL-BN: VERMISST: Die Bonner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Ronja

Bonn (ots)

Bonn / Rhein-Sieg-Kreis / Landkreis Neuwied:

Die Bonner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Ronja aus Bonn.

Die Jugendliche hat am Vormittag des 17.02.2021 ihre Wohngruppe in einer Bonner Klinik verlassen. Anschließend, so der bisherige Ermittlungsstand, hielt sie sich vermutlich kurzzeitig in Buchholz (Landkreis Neuwied) auf. Gegen 19 Uhr soll sie noch in einem Bus in Fahrtrichtung Hennef gesehen worden sein.

Nach ersten Erkenntnissen ist von einer Eigengefährdung des Mädchens auszugehen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen durch die Bonner Polizei, an der sich auch die Polizei Rheinland-Pfalz sowie des Rhein-Sieg-Kreise beteiligten, konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers brachte keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort.

Deshalb wird nun mit dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Sie wird wie folgt beschrieben:

167 cm groß

schwarze ganz kurze Haare

vermutlich Nasenpiercing

normale Statur

dunkler Teint

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/ 150 oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

