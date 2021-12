Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (04.12.2021) einen 57 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, in eine Gaststätte an der Spreuergasse einzubrechen. Eine Passantin passierte die Gaststätte gegen 06.45 Uhr und bemerkte dabei den Mann, wie er mit einem Schraubendreher vor dem Lager der Gaststätte stand. Alarmierte Polizeibeamte stellten an dem Lager Aufbruchsspuren sowie bei dem 57-Jährigen mutmaßliches Aufbruchswerkzeug fest. Eine Überprüfung ergab zudem, dass gegen den 57-jährigen deutschen Staatsangehörigen mehrere Vollstreckungshaftbefehle vorlagen, weshalb ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt einlieferten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell