Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Corona-Spaziergänge" in Saalfeld und Unterwellenborn -zahlreiche Identitäten polizeilich festgestellt

Saalfeld/ Unterwellenborn (ots)

In Saalfeld und in Unterwellenborn fanden am Mittwochabend sogenannte "Corona-Spaziergänge" bzw. illegale Zusammenkünfte mit Corona-Bezug statt. In Saalfeld trafen sich 22 Personen im Bereich der Fußgängerzone/ Blankenburger Straße. Die Zusammenkunft war nicht angemeldet, weiterhin gab sich kein Versammlungsleiter zu erkennen. Da die Personen jedoch u.a. den Mindestabstand einhielten wurden keine polizeilichen Maßnahmen getroffen. Die Identitäten mehrerer Personen wurden festgestellt, zudem wurden Platzverweise erteilt.

Weiterhin wurde durch Passanten bekannt, dass gegen 18:15 Uhr eine nicht angemeldete Versammlung in Unterwellenborn stattfand. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte hatte sich der Aufzug aus 32 Personen in Richtung Ortskern Unterwellenborns in Bewegung gesetzt. Die Versammlung konnte nahe des Sportplatzes gestoppt werden. Von allen Beteiligten, welche sich weder an Abstände noch das Tragen eines Mund-Nasenschutzes hielten, wurden die Personalien erfasst. Sie erwartet ein Bußgeldverfahren. Es wurden analog zu der Zusammenkunft in Saalfeld Platzverweise erteilt. Seitens der Polizei ergeht der ausdrückliche Hinweis, dass es sich bei derartigen Zusammenkünften mit Aufzugscharakter, ohne Einhaltung von Mindestabstand und des Nicht-Tragens einer Mund-Nasenbedeckung, um eine durch die Thüringer Landesverordnung verbotene Versammlung handelt. Es gilt daher polizeilicherseits, die Identitäten der Teilnehmer zu erfassen, welche anschließend mit einem Ordnungswidrigkeiten- bzw. Bußgeldverfahren rechnen müssen.

