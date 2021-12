Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb versteckte Drogen

Saalfeld (ots)

Mittwochmittag entwendete ein 23-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Rathenaustraße in Saalfeld. Der Ladendetektiv beobachtete den Dieb, der bereits Hausverbot für den Laden hatte und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Während dieser Zeit vesuchte der Täter ein Tütchen mit Cannabis in seinem Mund zu verstecken. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher und zeigten den Mann an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell