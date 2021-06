Polizei Mettmann

POL-ME: 25-Jährige mit E-Scooter schwer gestürzt - Hilden - 2106036

Mettmann (ots)

Eine 25-Jährige Solingerin ist am Montag (7. Juni 2021) gegen 13.30 Uhr auf der Straße Kalstert in Hilden mit einem gemieteten E-Scooter schwer gestürzt. Bei dem Alleinunfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde von Ersthelfern an der Unfallstelle versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell