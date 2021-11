Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Lkw Mercedes stand am 11.11.2021 gegen 10:50 Uhr an der Kreuzung Helmholtzstraße / Belvederer Allee und wollte in die Belvederer Allee abbiegen. Ein Radfahrer, welcher den Radweg aus Richtung Stadtzentrum kommend benutzte, überquerte gerade die Kreuzung, als der Lkw anfuhr. Aufgrund einer Ausweichbewegung kam der Radfahrer ins Straucheln und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Lkw kam es nicht. Der Radfahrer zog sich eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen am Arm zu, das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell