Polizei Bielefeld

POL-BI: Richtiger Verdacht: Betrunkener Pkw-Fahrer gestoppt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Windelsbleiche - Streifenbeamte bemerkten am Mittwoch, 24.11.2021, einen entgegenkommenden PKW-Fahrer, der seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte. Eine Kontrolle bestätigte eine Alkoholfahrt des Bielefelders.

Gegen 22:35 Uhr befuhren Polizisten die Windelsbleicher Straße, Fahrtrichtung Südring, als ihnen ein 29-jähriger Mann auffiel, der ihnen am Steuer eines VW Golf entgegen kam. Der Bielefelder hatte die Kapuze seines Sweatshirts tief über seinen Kopf gezogen, als er die Beamten in Höhe der Friedrichsdorfer Straße passierte.

Als die Beamten daraufhin wendeten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen, hatte der Golf bereits so viel Abstand, dass ihm keine Anhaltezeichen mehr gegeben werden konnten. Um in Sichtweit zu bleiben, beschleunigten die Polizisten. Sie folgten ihm in die Karl-Oldewurtel-Straße, von dort in die Hebbelstraße, bis zum Hürdenweg.

Der Versuch sich in der Hürdenstraße zu verstecken misslang dem 29-Jährigen. Er hatte seinen Golf, mit ausgeschaltetem Motor und ohne Licht, rechtsseitig auf einem Grünstreifen zwischen anderen geparkten Fahrzeugen abgestellt. Der Fahrer bestätigte den Verdacht der Polizisten, dass er vor ihnen weggefahren sei, um sich einer möglichen Kontrolle zu entziehen.

In der Mittelkonsole fanden die Beamten eine angebrochene Bierflasche. Zudem roch der Fahrer nach Alkohol und bestätigte den Konsum. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Anschließend wurde er für eine Blutprobe mit auf die Wache genommen. Ihm wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell