Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsteilnehmer kommt von Fahrbahn ab- PKW landet seitlich auf der Fahrerseite

B 281/ Arnsgereuth (ots)

In den gestrigen Abendstunden kam es im Bereich der Bundesstraße 281 zu einem Verkehrsunfall, wodurch mehrere Insassen in einem PKW verletzt wurden. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 22:20 Uhr mit seinem PKW den Arnsgereuther Berg in Richtung Saalfeld, als er im Verlauf einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte anschließend mehrfach gegen den angrenzenden Hang und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen, sodass die Insassen zunächst nicht durch Ersthelfer befreit werden konnten. Bei Eintreffen der Beamten war es schließlich jedoch gelungen, den Fahrer sowie die Insassen zu bergen- schließlich wurden zwei Personen verletzt und ärztlich behandelt. Rund 70 Minuten später wurde die zeitweise gesperrte Fahrtstrecke wieder vollständig frei gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell