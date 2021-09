Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung Toilettenkabinen Schutzhütte Adenau

Adenau (ots)

In der Nacht vom 26.09.2021 auf den 27.09.2021 haben Unbekannte die Toilettenkabinen an der Schutzhütte in Adenau hinter dem Friedhof beschädigt. Es wurden die Türen der Kabinen ausgehebelt, zwei Toilettenschüsseln aus ihrer Installationsvorrichtung herausgerissen und im Anschluss die Böschung heruntergeschmissen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

