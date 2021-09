Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall, Geländewagen überschlagen

Mayen (ots)

Gegen 09:00 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße K 93 zwischen Mayen und Kottenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Geländewagens befuhr die K 93 aus Richtung Mayen kommend in Richtung Kottenheim. Im Serpentinenbereich gerät der Fahrer des Geländewagens in den Gegenverkehr und touchiert den entgegenkommenden Pkw am linken Außenspiegel. In der Folge kommt der Geländewagenfahrer im Kreisverkehr (K93/K20) von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Der Fahrer des Geländewagen war vermutlich zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

Thomas Häß

