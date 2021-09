Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht "Am Park" in Mayen - Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Montag, den 27.09.2021, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr wurde ein in der Straße "Am Park" in Mayen (abgehend von der St-Veit-Str.) geparkter PKW Seat Leon vermutlich beim Ein-/Ausparken durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden an dem Seat Leon beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell