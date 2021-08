Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf einem Betriebsgelände in Brake

Am Donnerstag, 26.08.2021, entfachte ein Feuer auf dem Hafengelände eines Betriebes zur Raffination und Modifikation von pflanzlichen Ölen und Fetten in der Nordstraße in Brake.

Gegen 07:10 Uhr wurden sowohl die Kräfte der Freiwillige Feuerwehr Golzwarden und der Feuerwehr Brake als auch die Kräfte der Polizei Brake alarmiert.

Am hinteren Teil eines Gebäudes zur Energieversorgung, insbesondere im Bereich eines etwa 40 Meter hohen Schornsteins, waren Flammen und eine starke, dunkle Rauchentwicklung zu erkennen.

Da die Mitarbeiter*innen bereits innerbetrieblich evakuiert wurden, konnten die Kräfte der Feuerwehren unverzüglich mit den Löscharbeiten beginnen.

Durch den Brand wurden weder Personen verletzt noch der Schiffsverkehr beeinträchtigt.

Brandermittler der Polizei Delmenhorst stellten fest, dass das Gebäude durch das Feuer fast ausschließlich im äußeren Bereich beschädigt wurde.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, liegt jedoch im sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist ebenfalls ungeklärt. Zur weiteren Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt.

