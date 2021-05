Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vorfahrt missachtet - Pkw stoßen zusammen (03.05.2021)

Rottweil (ots)

Sachschaden von rund 15.000 Euro an zwei Pkw entstand am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Berner Feld, Einmündung Balinger Straße. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer wollte vom Berner Feld in die Balinger Straße einfahren und missachtete die Vorfahrt eines aus Richtung Dietingen herannahenden 36-jährigen Audi-Fahrers. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand, die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

