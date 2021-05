Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Landkreis Tuttlingen) Vorfahrt missachtet und Unfall gebaut (04.05.2021)

Wehingen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Einmündung "Mittlere Straße / Reichenbacher Straße". Eine 43-jährige VW Caddy-Fahrerin bog von der "Mittlere Straße" nach links auf die Reichenbacher Straße. Dabei übersah sie eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 20-jährige in einem Mini Cooper. Auf der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der Autos. Ein Rettungswagen musste die verletzte Unfallverursacherin in eine Klinik bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell