Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 10.08.20, gegen 12.46 Uhr, befuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer aus Laatzen mit seinem Fahrzeug die Bahnhofstraße in Uslar in Richtung Neustädter Platz und wollte im Kreuzungsbereich in die Lange Straße abbiegen. Dabei geriet der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit der am linken Fahrbahnrand fest installierten Lichtzeichenanlage. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An der Lichtzeichenanlage mit Straßenschild beläuft sich der Sachschaden auf ca. 10.000 EUR. Am PKW, einem BMW 750Li,entstand Totalschaden in Höhe von ca. 90.000 EUR.

