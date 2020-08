Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin übersehen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Rettungswagens, befuhr am Montag, 10.08.2020, gegen 11.30 Uhr die Uhlandstraße in Richtung Herderstraße. Die Kreuzung Uhlandstraße/Gustav-Stresemann-Straße wollte er noch vor einer von rechts kommenden, vorfahrberechtigten 59-jährigen Einbeckerin, die mit ihrem Fahrrad Richtung Am Weidenfeld unterwegs war, überqueren. Er hat die Geschwindigkeit der Radfahrerin offensichtlich falsch eingeschätzt. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Rettungswagen in die hintere rechte Seite. Hierbei wurde sie schwerverletzt und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden fiel mit rund 100,- Euro gering aus.

