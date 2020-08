Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B 64 Kreiensen - Bad Gandersheim, Samstag, 08.08.20, 21.35 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 08.08.20, gegen 21.35 Uhr wurde die Polizei Bad Gandersheim über einen Fahrradfahrer auf der B 64 in Kenntnis gesetzt, der zwischen Kreiensen und Bad Gandersheim in Schlangenlinien die Fahrbahn befährt. Vor Ort konnten die Beamten einen 61-jährigen Bad Gandersheimer feststellen, dessen Fahrweise sich als sehr unsicher herausstellte. Bei der Kontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert über zwei Promille ergab. Dem Bad Gandersheimer wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen. Der 61-jährige muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

