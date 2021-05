Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vöhringen (Lkr. Rottweil) Betrüger am Telefon (03.05.2021)

Vöhringen (ots)

Mit der üblichen Betrugsmasche des "Falschen Polizeibeamten" hat am Montagnachmittag ein unbekannter Täter bei einer 56-jährigen Frau angerufen. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und erzählte, die Polizei habe am Mittag im Bereich von Vöhringen mehrere Einbrecher festgenommen, die eine Liste mit dem Namen der 56-Jährigen bei sich getragen hätten. Im Verlauf des Gespräches fragte der falsche Polizist mehrmals nach, ob die Frau zuhause Bargeld aufbewahre. Nachdem die Angerufene sich nicht weiter in ein Gespräch verwickeln ließ, wurde das Telefonat beendet. Ein Vermögensschaden entstand nicht.

Immer wieder warnt die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps und Hinweise:

Notieren Sie im Zweifel immer den Namen und die Dienststelle des Anrufers. Suchen sie dann die Telefonnummer der Polizei im Telefonbuch und rufen Sie dann zurück.

Die Polizei fragt am Telefon nie nach Ihren persönlichen Daten oder möchte wissen, ob Sie Wertsachen oder Bargeld im Haus haben.

Polizisten nehmen niemals Ihr Bargeld oder Wertsachen in Empfang und beauftragen auch keine anderen Personen damit.

Werden Sie auch hellhörig, wenn Fremde oder auch angebliche Verwandte am Telefon nach Geld und Wertsachen fragen.

Weitere Hinweise gibt jede Polizeidienststelle. Tipps finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell