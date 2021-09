Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin in der Bachstraße in Mayen

Mayen (ots)

Am Montag, den 27.09.2021, um 17:15 Uhr, wurde eine 23-jährige Fußgängerin auf einem Fußgängerüberweg in der Bachstraße in Mayen von einem PKW angefahren und schwer verletzt. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte ein 18-jähriger PKW-Fahrer die Bachstraße aus Richtung Habsburgring befahren und hierbei den querenden Fußgänger auf dem Fußgängerüberweg übersehen. Die schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte Fußgängerin, wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der PKW-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock.

