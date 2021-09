Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, 9. September 2021, kam es zwischen 12:20-12:30 Uhr in der Gartenstraße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter VW Polo wurde durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum unfallflüchtenden Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

