Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an der Grundschule Speicher

Bitburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 03.09.2021 bis Montag, 06.09.2021 wurde an der Pausenhalle der Grundschule Speicher eine Glasscheibe durch unbekannte Täter beschädigt. Hinweise zur Aufklärung der Tat bitte an die Polizei Bitburg (Tel. 06561-96850).

