POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle in regelmäßiger Manier auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten

Daun - Pützborn (ots)

Die Polizei Daun sucht aktuell zwei unfallflüchtige Fahrzeugführer, welche sich jeweils von Supermarktparkplätzen nach Verursachung eines Schadens unerlaubt entfernten. Zum einen wurde bereits am 04.09.2021, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr ein solches Ereignis für den ALDI-Parkplatz, Mehrener Straße in Daun gemeldet. Hier wurde ein weißer VW Polo am Heck beschädigt. Weiterhin wurde am 06.09.21, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr, auf dem Gelände des REWE - Marktes in Daun-Pützborn ein blauer Vw Golf hinten links tangiert. Die Polizei Daun bittet um Kontaktaufnahme möglicher Augenzeugen, die etwaig fälschlicherweise davon ausgingen, dass sich der jeweilige Verursacher seinem Missgeschick stellte.

