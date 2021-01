Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Rollerfahrerin schwer verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 11:30 Uhr, fuhr eine 73-jährige Rollerfahrerin aus Haltern am See aus einem Kreisverkehr auf dem Nordwall. Dabei touchierte kurz hinter dem Kreisverkehr den Bordstein und stürzte. Sie verletzte sich schwer, ein Krankenwagen transportierte die Frau in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand kaum Sachschaden.

