Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Steinacher Straße in Sonneberg durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h paasierten über den Vormittag 420 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in Fahrtrichtung Steinach. Es wurden 25 Geschwindigkeitsverstöße bekannt, wovon fünf der Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeldverfahren rechnen müssen- die restlichen Überschreitungen waren im Verwarngeldbereich angesiedelt. Den schnellsten PKW-Fahrer (94 km/h) erwartet zudem ein Fahrverbot.

