Polizei Bochum

POL-BO: Polizei fahndet nach flüchtigem Opel-Insignia-Fahrer

Bochum, Recklinghausen (ots)

Erst ignorierte er Anhaltesignale, dann raste er davon: Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines getunten Opel Insignia. Es werden Zeugen gesucht.

Während einer Geschwindigkeitskontrolle am Montag, 1. November, auf der Königsallee wurden Polizeibeamte gegen 16.10 Uhr auf den schwarzen Opel aufmerksam. Bei erlaubten 70 km/h ergab die Geschwindigkeitsmessung 96 km/h, weshalb eine Beamtin dem Opel-Fahrer mittels Kelle anzeigte, anzuhalten. Doch statt abzubremsen, fuhr der Mann weiter auf die Polizistin zu. Nur durch einen Sprung zur Seite konnte sich die Beamtin in Sicherheit bringen. Sie blieb unverletzt.

Der Autofahrer beschleunigte daraufhin und raste in Richtung Innenstadt davon. Auf der Bochumer Straße in Recklinghausen fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Streifenwagen vorbei, der sofort die Verfolgung aufnahm. Der Sichtkontakt brach in Höhe der Cranger Straße/Im Emscherbruch ab.

Der Fahrer wird als 25-30 Jahre alter Mann mit mittellangem, schwarzen Bart und kurzen, schwarzen Haaren beschrieben.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen getunten schwarzen Opel Insignia Combi (Baujahr 2008 bis 2017) mit auffälliger Auspuffanlage (optisch präsente Doppel-Endrohre). Der Wagen fiel zudem durch laute Fehlzündungen auf. Den Ermittlungen zufolge sind die Nummernschilder des Fahrzeugs gestohlen worden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Um den genauen Hergang des Unfalls klären können, bittet die Sachbearbeiter weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell