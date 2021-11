Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Herne - hochwertige Maschinen aus Lagerhalle gestohlen

Herne (ots)

Am Mittwoch, 3. November, wurde der Polizei ein Einbruch in Lagerräume einer Tiefbaufirma an der Vinckestraße 109 gemeldet.

Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom 2. auf den 3. November (17-9 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Lagerhalle.

Die Täter erbeuteten mehrere hochwertige Maschinen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, dass die Kriminellen zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell