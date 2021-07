Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Elkenroth (ots)

Am 02.07.2021 um circa 18:00 Uhr kam es in der Ortslage 57578 Elkenroth zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Einmündung Betzdorfer Straße / Hildburgstraße missachtete ein Transporter die Vorfahrt eines PKWs und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Transporter unerlaubt von der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Olpe konnte im Anschluss ermittelt werden. Hierbei wurde zudem festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

