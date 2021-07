Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unkel (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021, wurde gegen 16 Uhr eine Beschädigung an einem geparkten PKW in der Straße "Im Baesacker" festgestellt. Der Außenspiegel des Fahrzeugs wurde vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Linz unter 02644-9430 entgegen.

