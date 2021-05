Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfall mit Sachschaden

Geseke (ots)

Zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Mittwoch, gegen 09:45 Uhr, auf der Bachstraße und Lüdische Straße gekommen. Ein 52-jähriger Geseker war mit seinem Auto auf der Lüdische Straße in Richtung Bachstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die linke Fahrbahn und streifte vier ihm entgegen kommende Fahrzeuge. Ein Alkohol- und Drogenvortest verlief negativ. Der entstandene Sachschaden wird auf 11500 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell