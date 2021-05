Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Farbschmierereien

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, sind an der Hamburger Straße Schulgebäude mit Farbe beschmiert worden. Unbekannte Täter brachten die Buchstaben "BROT" an mehreren Stellen an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell