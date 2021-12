Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallfucht gesucht

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Am Dienstag, dem 14.12.2021, kam es zwischen 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Anne-Frank-Straße in Rudolstadt. Eine Verkehrsteilnehmerin stellte ihre Ford B Max (blau) auf dem Aldi-Parkplatz ab. Als sie zu ihrem PKW kurze Zeit später zurückkehrte, bemerkte sie Beschädigungen an Heck und Fahrerseite - ein Unfallverursacher konnte nicht ausfindig gemacht werden. Anhand der Spuren am Ford könnte es sich um einen roten, unfallflüchtigen PKW gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

