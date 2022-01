Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Geestland. Am Donnerstag (06.01.2022) wurden zwei Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Gegen 10:45 Uhr wurde ein 32-jähriger Hemmoorer mit seinem PKW in der neuen Straße in Hemmoor kontrolliert. Bei dem Mann wurden Anhaltspunkte für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen 21:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Geestländer mit seinem PKW in Bad Bederkesa kontrolliert, nachdem er zuvor durch leicht überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren wurden auch bei ihm Anzeichen eines möglichen Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

