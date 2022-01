Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vorfahrt missachtet - Beide Fahrzeugführer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am Mittwochvormittag (05.01.2022) kam es gegen 10:00 Uhr auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem PKW. Ein 33-jähriger Geestländer als Fahrer des Transporters missachtete hierbei an einer Straßenkreuzung die Vorfahrt einer 43-jährigen Hagenerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

