Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brandstiftung an Landkreisgebäude ++ Mit über 4 Promille am Steuer

Cuxhaven (ots)

Brandstiftung an Landkreisgebäude

Cuxhaven. In der vergangenen Nacht kurz vor drei Uhr kam es durch bisher unbekannte Täter zu einer Brandstiftung am Gebäude des Landkreises Cuxhaven in der Vincent-Lübeck-Straße. Die Täter haben an einer Eingangstür Brandbeschleuniger entzündet, dadurch wurde die Tür beschädigt. Das Innere des Gebäudes wurde durch Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandmeldeanlage hatte einwandfrei funktioniert und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizeiinspektion Cuxhaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der vergangenen Nacht Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Landkreises aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04721-5730 in Verbindung zu setzen.

Mit über 4 Promille am Steuer

Wurster Nordseeküste / Nordholz. Am gestrigen Mittag gegen 13.30 Uhr wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordholz kontrolliert. Dieser war zuvor aufgrund seiner Alkoholisierung einem Tankstellenmitarbeiter aufgefallen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4 Promille. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

