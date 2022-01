Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand auf einem landwirtschaftlichen Hof

Cuxhaven (ots)

Geestland/Elmlohe. Am Montagabend (03.01.2022) kam es gegen 19:00 Uhr an einem Anbau eines landwirtschaftlichen Hofes in der Geestallee in Geestland-Elmlohe zu einem Brandausbruch. Durch die umliegenden Feuerwehren konnten der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell