Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 01. Januar 2022

Cuxhaven (ots)

+

Verkehrsunfallflucht - Pkw fährt auf Seitenschutzplanke und kippt auf die Fahrzeugseite - Zeugenaufruf

BAB 27. Am Freitag, den 31. Dezember 2021, befuhr ein 23-jähriger Mann gegen 10.25 Uhr mit seinem Pkw Audi, Typ A8, Farbe schwarz, die A27 von Cuxhaven in Richtung Bremen. In Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum wechselte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen ohne auf den Audi, der sich bereits auf dem Überholfahrstreifen befand, zu achten. Der Audi-Fahrer musste stark abbremsen und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Pkw auf eine beginnende Seitenschutzplanke und kippte auf die Fahrzeugseite. Der Fahrer aus der Samtgemeinde Land Hadeln und seine 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus der Samtgemeinde Land Hadeln, verletzen sich bei dem Unfall leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Geestland, Tel.: 04743-9280, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

++++++++++

Trunkenheitsfahrt - 1,2 Promille

Loxstedt-Stotel. Polizeibeamte des PK Schiffdorf kontrollierten am Neujahrsmorgen, um kurz vor 05:00 Uhr, eine 42-jährige Loxstedterin mit ihrem Pkw in der Fasanenstraße. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung bei der Fahrerin. Dieser bestätigte sich bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest, der einen Wert von über 1,2 Promille ergab. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, in dessen Zuge die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet wurden.

++++++++++

Fahrt unter Drogeneinfluss

A27 - AS Bremerhaven-Wulsdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Neujahrsmorgen, um kurz nach 05:00 Uhr, durch Polizeibeamte des PK Schiffdorf ein 37-jähriger Fahrzeugführer, wohnhaft in Bremen, auf der A 27, in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf, kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Urintest ergab einen Nachweis auf Opiate-Konsum. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

++++++++++

Silvesternacht in der Polizeiinspektion Cuxhaven

PI Cuxhaven. Insgesamt gab es in der Silvesternacht von Freitag auf Samstag kein übermäßiges Einsatzaufkommen, im Vergleich zu sonstigen Wochenendnachtdiensten. Zu danken ist hierbei u.a. den sehr disziplinieren Bürgern und Bürgerinnen des Landkreis Cuxhaven, so dass auch keine Verstöße gegen Corona-Vorschriften festgestellt wurden. Auf Grund der aktuellen Corona-Regeln wurde eine erhebliche Anzahl an Verstößen in diesem Bereich befürchtet. Auch an neuralgischen Punkten für Feierlichkeiten der vergangenen Silvesternächte verlief alles sehr ruhig, friedlich und regelkonform.

++++++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell