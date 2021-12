Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall deckt diverse Straftaten auf

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. Am späten Mittwochnachmittag (29.12.2021) kam es gegen 17:00 Uhr im Bereich des Feuerweges in Nordholz zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Unfall hatte er sich leicht verletzt. Eine Zeugin war auf die Unfallstelle zugekommen und hatte den Rettungsdienst alarmiert. Als dieser mit eingeschaltetem Blaulicht an der Unfallstelle eintraf, versuchte der junge Mann zunächst von der Unfallstelle zu flüchten, konnte aber schnell und widerstandslos zur Unfallstelle zurückgebracht werden. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte der junge Mann zudem etwas aus dem PKW geholt und in ein angrenzendes Feld geworfen. Während der Unfallaufnahme war der Mann sichtlich nervös. Die Gründe hierfür waren schnell gefunden. Er stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er konnte zunächst auch keine plausiblen Angaben zu seinem genutzten und nun schrottreifen PKW machen. Ermittlungen ergaben, dass er diesen erst am selben Tag käuflich erworben hatte. Eine Absuche im Feld ergab, dass er sein Mobiltelefon und eine mitgeführte Machete weggeworfen hatte. Diese wurden zur weiteren Spurensicherung sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen diverser Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

