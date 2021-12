Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Tankstelle in Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. Am Sonntagabend (26.12.2021) betrat ein bisher unbekannter Mann gegen 20:50 Uhr die "Aral-Tankstelle" in der Drangstedter Straße in Bad Bederkesa. Hier bedrohte er die 22-jährige Angestellte mit einem Messer und erlangte im Anschluss eine größere Menge Bargeld. Danach entfernte er sich in Richtung eines nahe gelegenen Verbrauchermarktes. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 180cm groß - schlank - trug eine schwarze Maskierung, eine grüne Winterjacke und schwarze Handschuhe. - sprach deutsch ohne Akzent

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (04721 5730)zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell