Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei veröffentlicht Foto von entwendetem Schmuckstück - Nachtrag zur Pressemitteilung

Jüchen (ots)

In unserer Pressemitteilung vom 28.04.2021 - 11:51 berichteten wir über einen Trickdiebstahl in Jüchen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/4901406). Eine unbekannte Frau hatte sich als angebliche Gesundheitsamt-Mitarbeiterin vorgestellt und so Zutritt zur Wohnung eines Seniors an der Meisingstraße erhalten. Ohne dass der eigentliche Bewohner es mitbekam, hatte aber offenbar eine zweite, männliche Person die Wohnung ebenfalls betreten. Im Nachhinein musste der Senior feststellen, dass Schmuck entwendet worden war. Unter den entwendeten Schmuckstücken befand sich auch eine hochwertige Brosche (Foto).

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 12 fragt: Wer kann Angaben zum Verbleib des abgebildeten Beutestücks machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss entgegengenommen.

