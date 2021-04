Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger im Rhein-Kreis Neuss unterwegs - Zeugen gesucht

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Im Rhein-Kreis Neuss waren am Dienstag (27.04.) Trickdiebe mit diversen Maschen unterwegs. Sie hatten jeweils Senioren in Neuss, Dormagen und Jüchen ins Visier genommen.

In Neuss standen gegen 12:45 Uhr zwei Männer vor der Tür einer Seniorin an der Loerickstraße, die sich als Handwerker von einer Baustelle ausgaben und behaupteten, eine Abdeckung an ihrem Kamin sei defekt; diese wollten sie sich einmal anschauen. Einer der beiden forderte sie anschließend auf, mit ihm durch das Haus zu gehen, um nach weiteren Schadstellen zu schauen, die auf das angebliche Loch im Dach zurückzuführen seien. Die "Reparatur" ließen sich die beiden bezahlen, verschwanden jedoch zügig, als die Seniorin eine Rechnung haben wollte. Da der Neusserin das schon seltsam vorkam, sah sie sogleich in ihrer Wohnung nach, ob etwas fehlte. Sie musste feststellen, dass Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der ältere der beiden soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und war schwarz gekleidet. Er hatte dunkle Haare, sein Erscheinungsbild wird als "südosteuropäisch" beschrieben. Er sprach ohne Akzent. Sein Kompagnon soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte helle Haare und war ebenfalls komplett schwarz gekleidet. Zeugen war zuvor ein schwarzer Pkw mit Düsseldorfer Kennzeichen und einer Leiter auf dem Dach an der Loerickstraße aufgefallen.

Gegen 13 Uhr stand ein vermeintlicher Wasserwerke-Mitarbeiter vor der Tür einer über 80-Jährigen an der Balgheimer Straße in Dormagen. Der Mann gab an, er müsse aufgrund einer Reparatur in ihr Badezimmer gehen. Die Dormagenerin ließ den Unbekannten in ihre Wohnung. Als er wieder gegangen war, stellte sie den Verlust von Schmuck in ihrem Schlafzimmer fest. Der angebliche Wasserwerke-Mitarbeiter soll etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von dicker Statur gewesen sein. Bekleidet war er mit einer gelben Arbeitskleidung und Handschuhen. Er hatte blonde Haare.

In Jüchen klingelte es gegen 14:10 Uhr an der Tür eines Seniors an der Meisingstraße. Als der er öffnete, stand eine ihm unbekannte Frau vor der Tür, die behauptete, vom Gesundheitsamt zu sein. Man suche nun ältere Menschen persönlich auf, um sich über den Gesundheitszustand und die Wohnsituation zu informieren. Der Senior ließ die Frau in sein Wohnzimmer und beantwortete ihre Fragen. Als diese sich wiederholten, wurde er jedoch stutzig. Die Frau ließ sich anschließend das Badezimmer zeigen. Als man sich wieder ins Wohnzimmer begeben wollte, bemerkte der lebensältere Jüchener, dass die Wohnungstüre nur angelehnt war. Direkt vor der Haustür stand eine männliche Person. Die Unbekannte verließ das Haus und ging mit dem Mann in Richtung Leerser Straße weg. Der Senior musste im Nachhinein feststellen, dass tatsächlich mehrere Schmuckstücke fehlten.

Die Frau soll etwa 170 Zentimeter groß und etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Ihre langen schwarzen Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihr Erscheinungsbild wird als "südosteuropäisch" beschrieben, sie sprach aber akzentfrei deutsch. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt mit einer weißen Aufschrift, darunter ein geschwungenes "A", sowie einer grauen Strickjacke. Dazu trug sie eine weiße FFP2-Maske. Ihr Begleiter soll etwa 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er war von kräftiger Statur und soll lichte dunkelblonde Haare (Halbglatze) gehabt haben. Zudem soll er eine dunkelbraune Lederjacke getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 12 hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im jeweiligen Fall etwas Verdächtiges beobachtet hat, Personen oder auch Fahrzeuge, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wie diese drei Beispiele zeigen, gehen Betrüger ganz unterschiedlich vor. Der beste Schutz gegen Betrugsversuche dieser Art ist, die Tricks der Kriminellen zu kennen. Informationen zu den unterschiedlichen Maschen finden Sie in der Broschüre "Klüger gegen Betrüger", die Sie auch im Internet abrufen können: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell