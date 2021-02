Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Graffiti Häuser beschmiert

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte zwei Häuser in der Pirmasenser Straße und der Humboldtstraße mit Farbe besprüht. Beide Gebäude waren mit dem Schriftzug "KUZENGZ" versehen. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise. Wem sind in der Nacht zum Donnerstag zwischen 16 Uhr und 9 Uhr Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern entgegen. Bürgerinnen und Bürger, denen durch die Sprayer ein Schaden entstanden ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |elz

