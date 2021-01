Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftungen in Rostock-Dierkow, Zeugenaufruf

Rostock (ots)

Am 15.01.2021 kam es gegen 21:15 zu einer versuchten schweren Brandstiftung in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Str. 1 in Rostock-Dierkow. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten aufmerksame Anwohner einen in Flammen stehenden Sichtschutz einer Kellerbox löschen. Der Sichtschutz befand sich an einer Holzeingangstür einer Kellerbox und wurde offenbar in Brand gesetzt, es entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Personen wurden nicht verletzt. In unmittelbarer Nähe wurde gegen 21:20 ein vor dem Mehrfamilienhaus der Hartmut-Colden-Str. 1 befindlicher Sperrmüllhaufen angezündet. Dieser Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Für die Hausbewohner bestand keine Gefahr. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen. Gesucht werden Zeugen die sich in der vergangen Nacht Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock unter 0381 - 49161616, jede Polizeidienststelle sowie die Internetwache und www.polizei.mvnet.de entgegen. Tom Stegmann Polizeikommissar Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell