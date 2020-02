POL-MR: Kleine Ursache - große Auswirkung; Mülltonnen brannten; 2 Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Kleine Ursache - große Auswirkung

Für einen 62 Jahre alten Berufskraftfahrer hat ein kleiner Unfall eine erhebliche Auswirkung. Weil er seinen für diese Klassen (C1E und CE) üblicherweise befristeten Führerschein nicht verlängern ließ, muss sich der Mann nach den bisherigen Ermittlungen für ein Fahren ohne Fahrerlaubnis in über 70 Fällen verantworten. Der Unfall passierte am Montag, 20. Januar, gegen 15.20 Uhr, in der Emil-von-Behring-Straße. Bei einem Wendemanöver kam es dann zu einer Berührung mit einem geparkten Auto. An dem leicht angefahrenen Daimler Kombi entstand an der Heckklappe ein Schaden von ca. 500 Euro. Schon bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass die Fahrerlaubnis des Lastwagens schon Mitte des Jahres 2018 abgelaufen war. Durch die Folgeermittlungen stehen jetzt mehr als 70 weitere Fahrten fest.

Amöneburg - Mülltonnen brannten

Am Dienstagmorgen (11. Februar), um kurz nach 06 Uhr fuhren die Feuerwehr und die Polizei wegen eines gemeldeten Feuers in die Straße Am Kesseltrisch. Die Feuerwehr löschte zwei brennende Mülltonnen. Der Brand zerstörte die Abfallbehälter. Ruß und durch die Hitze schmelzendes Plastik verursachten Schäden in noch nicht feststehender Höhe an der Fassade des Hauses, vor dem die Tonnen standen. Die Brandursache steht nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht in der Wetzlarer Straße

Als der Besitzer eines grauen VW am Montag, 10. Februar, gegen 17.25 Uhr zu seinem Auto kommt, stellt er frische offenbar unfallbedingte Schäden an der Fahrertür fest. Der Schaden ist gering (ca. 200 Euro). Einziger Hinweis auf das verursachende Fahrzeug ist ein wohl weißer Kratzer auf dem grauen VW. Das Auto stand seit Montag, 10. Februar, 14 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Wetzlarer Straße 5. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Niederweimar - 2000 Euro Schaden am blauen Subaru - Verursacher flüchtete

Der bei einem Unfall entstandene Heckschaden beläuft sich vermutlich auf mindesten 2000 Euro. Der betroffene blaue Subaru stand zur Unfallzeit zwischen 10.30 Uhr am Sonntag und 16 Uhr am Montag, 10. Februar, auf einem der zum Anwesen Hainäcker 11 gehörenden Parkplatze. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne eine Nachricht am beschädigten Subaru zu hinterlassen und auch ohne die Polizei zu rufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

