Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Vorfahrt eines Traktors missachtet (05.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr in Tuttlingen Nord zwischen einem Auto und einem Traktor gekommen. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer bog von der Carl-Zeiss-Straße nach links auf die Nendinger Allee ab. Hierbei übersah er einen Traktor eines 56-Jährigen, der in Richtung Nendingen fuhr. Der Audi kollidierte mit dem Reifen des Schleppers, kam von der Fahrbahn ab und prallte auf eine Laterne. Am Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro, der Schlepper blieb unbeschädigt. Verletzte gab es keine.

