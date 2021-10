Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Beim Einbiegen Renault-Kotflügel lädiert

Rottweil (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf dem "Berner Feld" ist ein Ford-Fahrer mit einem Renault zusammengestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der 24-Jährige im Ford kam von der Dietinger Straße und wollte an der Einmündung in die Balinger Straße nach links in Richtung B27 abbiegen. Hier fuhr aber bereits ein 42-Jähriger in einem Renault stadteinwärts. Beim Aufprall wurde der Renault am hinteren Kotflügel beschädigt, der Ford an der vorderen Stoßstange. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell