Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann kommt mit Auto von Straße ab

Wuppertal (ots)

Am 07.09.2021, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der Straße Oberer Grifflenberg zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Ein 82-jähriger Mann aus Wuppertal fuhr mit seiner Mercedes C-Klasse die Straße Oberer Grifflenberg in Richtung Südstraße, als er vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Poller, Verkehrsschilder und einen kleinen Baum touchierte. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell