Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz, Lkrs. RW) Garagenrückwand mit Parole beschmiert

Sulz (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei Sulz, nachdem von Montag auf Dienstag eine Garagenwand in der Berliner Straße von einem Unbekannten mit schwarzer Sprühfarbe verunziert worden ist. Der Sprayer sprühte die Wörter "Fuck" und die polizeifeindliche Abkürzung "ACAB" an die Wand der Garage neben der dortigen Schule. Die Beamten gehen von Reinigungs- und Instandsetzungskosten von mindestens 500 Euro aus. Ob die Tat mit einer ähnlichen Sachbeschädigung in der Neckarstraße letzte Woche zusammenhängt, wird noch geprüft. Auch dort war eine Garagenrückwand mit schwarzer Farbe besprüht worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07454 92746.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell